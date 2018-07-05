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У селі на Київщині знайшли братську могилу з цивільними

У селі на Київщині знайшли братську могилу з цивільними
Британська розвідка у своєму щоденному зведенні повідомила про виявлення братської могили в селі Бузова під Києвом. Точна кількість убитих мирних громадян не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Імпровізована могила з померлими українськими мирними жителями була виявлена недалеко від Бузової, йдеться в повідомленні.

Також від жителів Київської області в поліцію продовжують надходити заяви про злочини сексуального характеру з боку російських військовослужбовців.

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Теги: Бузова, братська могила
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