У селі на Київщині знайшли братську могилу з цивільними





Про це повідомляє



Імпровізована могила з померлими українськими мирними жителями була виявлена недалеко від Бузової, йдеться в повідомленні.



Також від жителів Київської області в поліцію продовжують надходити заяви про злочини сексуального характеру з боку російських військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британська розвідка у своєму щоденному зведенні повідомила про виявлення братської могили в селі Бузова під Києвом. Точна кількість убитих мирних громадян не повідомляється.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.Імпровізована могила з померлими українськими мирними жителями була виявлена недалеко від Бузової, йдеться в повідомленні.Також від жителів Київської області в поліцію продовжують надходити заяви про злочини сексуального характеру з боку російських військовослужбовців.

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