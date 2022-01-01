На південному фронті ЗСУ за добу знищили 13 одиниць техніки





Про це



В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.



"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.



Серед нових трофеїв бійців ЗСУ - багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки.



"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", - розповіли в ОК "Південь".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові продовжують утримувати звільнені від російських території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами, і завдають противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.Про це повідомляють в Оперативному Командуванні "Південь".В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу."З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.Серед нових трофеїв бійців ЗСУ - багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки."Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", - розповіли в ОК "Південь".

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