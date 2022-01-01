На південному фронті ЗСУ за добу знищили 13 одиниць техніки
Сьогодні, 03:33
Українські військові продовжують утримувати звільнені від російських території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами, і завдають противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.
Про це повідомляють в Оперативному Командуванні "Південь".
В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.
"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Серед нових трофеїв бійців ЗСУ - багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки.
"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", - розповіли в ОК "Південь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в Оперативному Командуванні "Південь".
В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.
"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Серед нових трофеїв бійців ЗСУ - багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки.
"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", - розповіли в ОК "Південь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
На південному фронті ЗСУ за добу знищили 13 одиниць техніки
Сьогодні, 03:33
Україна готується, що наступного тижня Росія перейде у наступ на сході, – Зеленський
Сьогодні, 01:44
Добрі новини від ВолиньPost за 10 квітня
Сьогодні, 01:00
Росія досі стверджує, що не бомбардувала жоден цивільний об'єкт в Україні, – Зеленський
Сьогодні, 00:37
Медіа