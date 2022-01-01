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На південному фронті ЗСУ за добу знищили 13 одиниць техніки

На південному фронті ЗСУ за добу знищили 13 одиниць техніки
Українські військові продовжують утримувати звільнені від російських території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами, і завдають противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомляють в Оперативному Командуванні "Південь".

В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.

"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Серед нових трофеїв бійців ЗСУ - багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", - розповіли в ОК "Південь".

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Теги: південь, війна, Росія, Україна
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