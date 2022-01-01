Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти





Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі



"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, було збито:



один літак (Су-34);

чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

три крилаті ракети (Х-59).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти.Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook "10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться у повідомленні.Зокрема, було збито:один літак (Су-34);чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);три безпілотних літальних апаратів (ОТР);три крилаті ракети (Х-59).

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