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Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти

Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти
Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було збито:

один літак (Су-34);
чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
три крилаті ракети (Х-59).

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Теги: Повітряні Сили ЗСУ, літаки, вертольоти
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