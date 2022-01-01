Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти
Сьогодні, 06:00
Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, було збито:
один літак (Су-34);
чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
три крилаті ракети (Х-59).
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Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, було збито:
один літак (Су-34);
чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
три крилаті ракети (Х-59).
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