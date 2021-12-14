Чи може від стресу підвищуватись температура





Про це пише



Якщо у людини регулярно піднімається температура без причини, можна вести журнал, щоб фіксувати симптоми лихоманки і відстежити динаміку. Якщо незрозуміла лихоманка зберігається кілька тижнів, потрібно звернутися до психіатра і розповісти про свої спостереження.



Чому підвищуються температура тіла через стрес



Вчені точно не знають, чому виникає психогенна лихоманка. Є дві версії: або мозок підвищує температуру тіла у відповідь на стрес, або гормони стресу взаємодіють з ендокринною системою та викликають лихоманку. Психогенна лихоманка може виникати у будь-якому віці та частіше зустрічаються у жінок.



Що робити



Психогенна лихоманка не лікується звичайними протизапальними препаратами, такими як аспірин або ібупрофен, навіть якщо вони діють на зниження температури.



Зазвичай така лихоманка короткочасна і минає без лікування. Але якщо вона з'являється регулярно і турбує, краще проконсультуватися з психіатром: він підкаже, як знизити рівень стресу, і при необхідності призначить лікування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Психогенна лихоманка – психосоматичне захворювання, яке пов'язане з гострим чи хронічним стресом. Проте точний механізм її виникнення остаточно не вивчений.Про це пише 24 канал Якщо у людини регулярно піднімається температура без причини, можна вести журнал, щоб фіксувати симптоми лихоманки і відстежити динаміку. Якщо незрозуміла лихоманка зберігається кілька тижнів, потрібно звернутися до психіатра і розповісти про свої спостереження.Вчені точно не знають, чому виникає психогенна лихоманка. Є дві версії: або мозок підвищує температуру тіла у відповідь на стрес, або гормони стресу взаємодіють з ендокринною системою та викликають лихоманку. Психогенна лихоманка може виникати у будь-якому віці та частіше зустрічаються у жінок.Психогенна лихоманка не лікується звичайними протизапальними препаратами, такими як аспірин або ібупрофен, навіть якщо вони діють на зниження температури.Зазвичай така лихоманка короткочасна і минає без лікування. Але якщо вона з'являється регулярно і турбує, краще проконсультуватися з психіатром: він підкаже, як знизити рівень стресу, і при необхідності призначить лікування.

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