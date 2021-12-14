Чи може від стресу підвищуватись температура

Чи може від стресу підвищуватись температура
Психогенна лихоманка – психосоматичне захворювання, яке пов'язане з гострим чи хронічним стресом. Проте точний механізм її виникнення остаточно не вивчений.

Про це пише 24 канал.

Якщо у людини регулярно піднімається температура без причини, можна вести журнал, щоб фіксувати симптоми лихоманки і відстежити динаміку. Якщо незрозуміла лихоманка зберігається кілька тижнів, потрібно звернутися до психіатра і розповісти про свої спостереження.

Чому підвищуються температура тіла через стрес

Вчені точно не знають, чому виникає психогенна лихоманка. Є дві версії: або мозок підвищує температуру тіла у відповідь на стрес, або гормони стресу взаємодіють з ендокринною системою та викликають лихоманку. Психогенна лихоманка може виникати у будь-якому віці та частіше зустрічаються у жінок.

Що робити

Психогенна лихоманка не лікується звичайними протизапальними препаратами, такими як аспірин або ібупрофен, навіть якщо вони діють на зниження температури.

Зазвичай така лихоманка короткочасна і минає без лікування. Але якщо вона з'являється регулярно і турбує, краще проконсультуватися з психіатром: він підкаже, як знизити рівень стресу, і при необхідності призначить лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: температура, стрес
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорусь продовжує посилювати охорону кордону у Брестській та Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 08:17
Як впадуть економіки України та Росії через війну: прогнози Світового банку
Сьогодні, 07:40
Чи може від стресу підвищуватись температура
Сьогодні, 06:55
Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти
Сьогодні, 06:00
УПЦ вимагає організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила
Сьогодні, 04:49
Схожі новини
Стрес може вбити наш організм, – лікарка-неврологиня з Волині. ВІДЕО Стрес може вбити наш організм, – лікарка-неврологиня з Волині. ВІДЕО
05 квітень, 17:18
В Україні з наступного тижня очікують до 18 градусів морозу В Україні з наступного тижня очікують до 18 градусів морозу
14 грудень, 2021, 12:50
У районі на Волині зафіксували декілька температурних рекордів У районі на Волині зафіксували декілька температурних рекордів
04 липень, 2021, 17:37
Як стрес впливає на жіноче здоров’я: пояснення волинської лікарки Як стрес впливає на жіноче здоров’я: пояснення волинської лікарки
04 липень, 2021, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорусь продовжує посилювати охорону кордону у Брестській та Гомельській областях, – Генштаб
Сьогодні, 08:17
 0
Як впадуть економіки України та Росії через війну: прогнози Світового банку
Сьогодні, 07:40
 0
Чи може від стресу підвищуватись температура
Сьогодні, 06:55
 0
Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти
Сьогодні, 06:00
 0
УПЦ вимагає організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха Кирила
Сьогодні, 04:49
 0
Медіа
відео
1/8