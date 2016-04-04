Як впадуть економіки України та Росії через війну: прогнози Світового банку





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Світовий банк прогнозує скорочення економіки Росії через санкції більш ніж на 11% цього року.



По Україні прогноз також негативний:



"Обсяг виробництва в Україні, імовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% в цьому році", - кажуть банкіри.



Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України, а також порушила сільськогосподарські посіви та збір врожаю.



"Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією", - зазначила віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Велика частина робочої сили України була змушена тікати або воювати. Підприємства закриті, дороги, фабрики та інша інфраструктура зруйновані, а Світовий банк заявляє, що багато років прогресу зведені нанівець.



Також прогнозується, що економічний збиток буде більшим, ніж було завдано пандемією Covid-19 у Східній Європі та Центральній Азії.



Закриття українських портів у Чорному морі призвело до скорочення приблизно на 90% експорту зерна з країни, а також приблизно половини всього експорту в цілому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Світовий банк порахував, як впадуть економіки України і Росії внаслідок війни і санкцій. За його даними, вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей.Про це пише УНІАН з посиланням на Reuters.Світовий банк прогнозує скорочення економіки Росії через санкції більш ніж на 11% цього року.По Україні прогноз також негативний:"Обсяг виробництва в Україні, імовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% в цьому році", - кажуть банкіри.Світовий банк зазначає, що війна унеможливила економічну діяльність на значній території України, а також порушила сільськогосподарські посіви та збір врожаю."Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і приносить величезну шкоду її інфраструктурі. Україні терміново потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки громадян України, які стикаються з екстремальною ситуацією", - зазначила віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.Велика частина робочої сили України була змушена тікати або воювати. Підприємства закриті, дороги, фабрики та інша інфраструктура зруйновані, а Світовий банк заявляє, що багато років прогресу зведені нанівець.Також прогнозується, що економічний збиток буде більшим, ніж було завдано пандемією Covid-19 у Східній Європі та Центральній Азії.Закриття українських портів у Чорному морі призвело до скорочення приблизно на 90% експорту зерна з країни, а також приблизно половини всього експорту в цілому.

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