Росія обстріляла кожне місто Луганщини, – Гайдай





Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму



Атаку під Золотим відбито, втім ворогом обстріляне кожне місто Луганщини. В нашій області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. «Руський мир», який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", - йдеться в повідомленні.



Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.



У Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.



У той же час на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти штурмували район міста Золоте, але українські військові відбили атаку. Однак ворог обстріляв кожне місто Луганщини.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністраціїу своєму телеграм-каналі Атаку під Золотим відбито, втім ворогом обстріляне кожне місто Луганщини. В нашій області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. «Руський мир», який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", - йдеться в повідомленні.Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.У Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.У той же час на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника.

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