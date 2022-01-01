Вибухи на Миколаївщині: вночі від ракетного удару постраждало іноземне підприємство
Сьогодні, 09:57
Російські окупанти ввечері 10-го квітня здійснили обстріл на Миколаївщині.
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Російські окупанти напали на підприємство Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла", - йдеться у його повідомленні.
Також Віталій Кім наголосив, що окупанти масово відмовляються їхати воювати в Україну і що все йде відповідно до плану, метою якого, вочевидь, є путч у Росії.
Крім того, Росія відправляє на війну з Україну солдатів, які не вміють користуватися Інтернетом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Російські окупанти напали на підприємство Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла", - йдеться у його повідомленні.
Також Віталій Кім наголосив, що окупанти масово відмовляються їхати воювати в Україну і що все йде відповідно до плану, метою якого, вочевидь, є путч у Росії.
Крім того, Росія відправляє на війну з Україну солдатів, які не вміють користуватися Інтернетом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У бою з окупантами загинув волинянин Сергій Курило
Сьогодні, 11:11
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку 88 житлових будинків залишились без гарячої води
Сьогодні, 10:25
Вибухи на Миколаївщині: вночі від ракетного удару постраждало іноземне підприємство
Сьогодні, 09:57
Окупанти в Україні втратили майже 20 тисяч осіб
Сьогодні, 09:19
Росія обстріляла кожне місто Луганщини, – Гайдай
Сьогодні, 08:38
Медіа