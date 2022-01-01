Вибухи на Миколаївщині: вночі від ракетного удару постраждало іноземне підприємство

Російські окупанти ввечері 10-го квітня здійснили обстріл на Миколаївщині.Про це розповів голова Миколаївської ОВА"Російські окупанти напали на підприємство Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла", - йдеться у його повідомленні.Також Віталій Кім наголосив, що окупанти масово відмовляються їхати воювати в Україну і що все йде відповідно до плану, метою якого, вочевидь, є путч у Росії.Крім того, Росія відправляє на війну з Україну солдатів, які не вміють користуватися Інтернетом.