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Вибухи на Миколаївщині: вночі від ракетного удару постраждало іноземне підприємство

Вибухи на Миколаївщині: вночі від ракетного удару постраждало іноземне підприємство
Російські окупанти ввечері 10-го квітня здійснили обстріл на Миколаївщині.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Російські окупанти напали на підприємство Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожніх, та охоронець постраждав від розбитого скла", - йдеться у його повідомленні.

Також Віталій Кім наголосив, що окупанти масово відмовляються їхати воювати в Україну і що все йде відповідно до плану, метою якого, вочевидь, є путч у Росії.

Крім того, Росія відправляє на війну з Україну солдатів, які не вміють користуватися Інтернетом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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