У Луцьку 88 житлових будинків залишились без гарячої води

У Луцьку 88 житлових будинків залишились без гарячої води
У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на тепловій мережі на проспекті Соборності, 9 впродовж дня без послуг з постачання гарячої води залишаться 88 житлових будинків.

Про це повідомили у державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".

У зв'язку з ліквідацією витоку впродовж дня тимчасово буде припинено роботу 9 центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 4г, 5в, 10б, 13б, просп. Соборності, 3а, 16а, 19б, 20д, вул. Домни Гордіюк, 43а, внаслідок чого без гарячого водопостачання залишаться 88 житлових будинків.

"Роботи тривають з 09:00. Завершення робіт та відновлення послуги впродовж дня. Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - зазначають у комунальному підприємстві.

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Теги: Волинь, Луцьк, гаряча вода
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