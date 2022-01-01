У бою з окупантами загинув волинянин Сергій Курило

Сергій Курило.



Про це



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Наш старостинський округ сколихнула страшна звістка. Героїчно загинув, захищаючи наш спокій, житель с.Заячиці Курило Сергій. Вічна пам`ять Герою! Щирі співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за незалежність України загинув житель села Заячиці, що на Локачинщині,Про це повідомили у Козлівському старостинському окрузі Локачинської громади.Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Наш старостинський округ сколихнула страшна звістка. Героїчно загинув, захищаючи наш спокій, житель с.Заячиці Курило Сергій. Вічна пам`ять Герою! Щирі співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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