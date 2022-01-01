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У бою з окупантами загинув волинянин Сергій Курило

У бою з окупантами загинув волинянин Сергій Курило
У бою за незалежність України загинув житель села Заячиці, що на Локачинщині, Сергій Курило.

Про це повідомили у Козлівському старостинському окрузі Локачинської громади.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Наш старостинський округ сколихнула страшна звістка. Героїчно загинув, захищаючи наш спокій, житель с.Заячиці Курило Сергій. Вічна пам`ять Герою! Щирі співчуття рідним!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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