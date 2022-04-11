Колишній радник Путіна озвучив, що може зупинити Росію у війні проти України

Андрій Ілларіонов припускає, що "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн може зупинити війну в Україні.



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"Якщо західні країни спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти і газу з Росії... я б побився об заклад, що протягом місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені. Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни", - йдеться у повідомленні.



Андрій Ілларіонов сказав, що Росія "не сприймає серйозно" загрози інших країн щодо скорочення споживання її енергоносіїв.



Він припускає, що Путін був готовий до удару по економіці РФ, що демонструє його пріоритети.



"Його територіальні амбіції, його імперські амбіції набагато важливіші за все інше, включно з засобами для існування російського населення та фінансовим становищем в країні... і навіть фінансовим станом його уряду", – сказав колишній радник Путіна.



Попри масштабні санкції проти Росії через війну Путіна проти України, країни Європи продовжують купувати нафту й газ у країни-агресора, даючи РФ ресурс на продовження війни. Київ вважає це заохоченням до продовження наступу на Україну.



Минулого року через зростання цін на енергоносії доходи від нафти та газу дозволяли покривати 36% державних витрат Росії. Більша частина цього доходу надходить від Європейського Союзу, який імпортує близько 40% газу та 27% нафти з Росії.



Цього тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав: "Мільярд євро - саме стільки ми щодня платимо Путіну за енергію, яку він нам постачає".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній головний економічний радник Володимира Путінаприпускає, що "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн може зупинити війну в Україні.Про це пише Українська правда з посиланням на BBC News - Україна."Якщо західні країни спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти і газу з Росії... я б побився об заклад, що протягом місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені. Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни", - йдеться у повідомленні.Андрій Ілларіонов сказав, що Росія "не сприймає серйозно" загрози інших країн щодо скорочення споживання її енергоносіїв.Він припускає, що Путін був готовий до удару по економіці РФ, що демонструє його пріоритети."Його територіальні амбіції, його імперські амбіції набагато важливіші за все інше, включно з засобами для існування російського населення та фінансовим становищем в країні... і навіть фінансовим станом його уряду", – сказав колишній радник Путіна.Попри масштабні санкції проти Росії через війну Путіна проти України, країни Європи продовжують купувати нафту й газ у країни-агресора, даючи РФ ресурс на продовження війни. Київ вважає це заохоченням до продовження наступу на Україну.Минулого року через зростання цін на енергоносії доходи від нафти та газу дозволяли покривати 36% державних витрат Росії. Більша частина цього доходу надходить від Європейського Союзу, який імпортує близько 40% газу та 27% нафти з Росії.Цього тижня головний дипломат ЄСсказав: "Мільярд євро - саме стільки ми щодня платимо Путіну за енергію, яку він нам постачає".

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