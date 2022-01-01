У Харків окупанти закинули міни сповільненої дії у двори житлових будинків
Сьогодні, 10:16
Близько 1 ночі 11 квітня окупанти дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії. Боєприпаси мають таймер і можуть вибухнути будь-якої миті.
Про це повідомляє Суспільне.Харків.
"Проспект Олександрівський у Харкові перекритий між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського. Близько 1:00 російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії. Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути у будь-яку мить. Зараз рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування", - йдеться в повідомленні.
За пів години перебування на місці журналісти Суспільного почули щонайменше три вибухи. Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському.
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Про це повідомляє Суспільне.Харків.
"Проспект Олександрівський у Харкові перекритий між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського. Близько 1:00 російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії. Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути у будь-яку мить. Зараз рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування", - йдеться в повідомленні.
За пів години перебування на місці журналісти Суспільного почули щонайменше три вибухи. Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському.
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