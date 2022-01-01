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Окупанти в Україні втратили майже 20 тисяч осіб

Окупанти в Україні втратили майже 20 тисяч осіб
Загальні втрати російських окупантів в Україні складають 19,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19 500 осіб,
танків ‒ 725 од,
бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
артилерійських систем – 347 од,
РСЗВ - 111 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 154 од,
гелікоптерів – 137 од,
автомобільної техніки - 1387 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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