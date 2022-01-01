Окупанти в Україні втратили майже 20 тисяч осіб





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:



особового складу - близько 19 500 осіб,

танків ‒ 725 од,

бойових броньованих машин ‒ 1923 од,

артилерійських систем – 347 од,

РСЗВ - 111 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 154 од,

гелікоптерів – 137 од,

автомобільної техніки - 1387 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні втрати російських окупантів в Україні складають 19,5 тисяч осіб.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу - близько 19 500 осіб,танків ‒ 725 од,бойових броньованих машин ‒ 1923 од,артилерійських систем – 347 од,РСЗВ - 111 од,засоби ППО - 55 од,літаків – 154 од,гелікоптерів – 137 од,автомобільної техніки - 1387 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.Спеціальна техніка - 25.Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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