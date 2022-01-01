Комендантська година: що потрібно знати волинянам

Комендантська година: що потрібно знати волинянам
Комендантська година передбачає заборону перебування громадян у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. На території Волинської області вона функціонує з 23 вечора до 6 ранку.

Про це нагадують у пресслужбі поліції Волинської області.

У встановлені години потрібно залишатися вдома. Громадський транспорт у цей період не працює, громадянам необхідно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу, для пересування населеним пунктом.

Контроль за дотриманням громадянами комендантської години здійснюється патрулями, які підпорядковуються коменданту.

«Патруль має право затримувати і доставляти в органи або підрозділи Національної поліції осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення, застосовувати відповідно до законодавства заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби, перевіряти в осіб посвідчення, документи, що посвідчують особу, документи, що підтверджують законність перебування на території України, та перепустки, а в разі їх відсутності – затримувати відповідних осіб та доставляти в органи або підрозділи Національної поліції для встановлення особи.

Правоохоронці також можуть проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян», – розповів Сергій Козак, заступник начальника ГУНП у Волинській області.

У визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях без виданих перепусток дозволяється перебувати співробітникам Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, які залучаються до здійснення заходів під час запровадження комендантської години, транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують службове завдання.

За наявності перепустки переміщатися на вулицях можуть люди, які задіяні в критичній інфраструктурі, співробітники військової адміністрації та інші особи, яким за рішенням коменданта видано перепустки.

Всім решта перебувати на вулиці можна лише в екстрених випадках, наприклад, за потреби доїзду до медичного закладу, при тому необхідно мати документ, що посвідчує особу, та обґрунтувати причину порушення.

Особи, які вчинили кримінальні та адміністративні правопорушення затримуються в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

За непокору законному розпорядженню або вимозі патруля на порушника може бути накладено стягнення відповідно до статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо порушник комендантської години чинить опір правоохоронцям, його може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 342 Кримінального кодексу України.

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Теги: комендантська година, Волинь
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