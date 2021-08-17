На окупованих територіях росіяни змушують дітей ходити до школи

На окупованих територіях росіяни змушують дітей ходити до школи
У Донецькій області, де тривають інтенсивні бойові дії, російські окупанти змушують дітей йти до школи. Росіяни таким чином хочуть створити для себе "живий щит".

Про це повідомила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що є інформація про те, що у тимчасово окупованій Волновасі російські вбивці змушують дітей відновити навчання у школах, попри інтенсивні бойові дії.

"Ймовірно такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції з майбутнього звільнення міста Збройними Силами України та для можливих провокацій із жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони. У такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора", - наголосила Денісова.

Омбудсменка додала, що відповідно до статті 38 Конвенції ООН про права дитини визначено, що згідно з своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом, пов'язаним із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними.

"Країна-окупант ставить під загрозу право на життя дітей, яке гарантоване Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією 1949 року про захист мирного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушення прав дітей РФ в Україні", - пояснила уповноважена.

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Теги: Донеччина, діти, школи, російські окупанти
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