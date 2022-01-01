11 квітня на Волині: гортаючи календар

Петро Філюк.



Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.



У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.



Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської областіТакож день народження 11 квітня у громадської діячкита журналістки, перекладачкиУ неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.

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