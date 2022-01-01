11 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк.
Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.
У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.
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Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.
У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.
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