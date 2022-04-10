Кількість загиблих від удару по Краматорському вокзалу зросла до 57
Сьогодні, 21:02
Внаслідок ракетного удару РФ по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня загинуло 57 осіб, 109 осіб поранено.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
За словами Кириленка, станом на 11 ранку кількість загиблих збільшилася до 57, і з того часу не зростала. Поранено внаслідок обстрілу 109 осіб.
"Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені більш важкі вже в безпечному регіоні, вся необхідна допомога здійснюється", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
За словами Кириленка, станом на 11 ранку кількість загиблих збільшилася до 57, і з того часу не зростала. Поранено внаслідок обстрілу 109 осіб.
"Поранених в легкій формі одразу відпускають додому. Всі поранені більш важкі вже в безпечному регіоні, вся необхідна допомога здійснюється", - йдеться в повідомленні.
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