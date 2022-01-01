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Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини

Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини
Адам Горбатюк вдруге захищає Україну від російських військових. Він боєць Національної гвардії України. Вперше до війська чоловік пішов у 2015 році, нині теж записався добровольцем.

Про це він розповів Суспільному.

Чоловік розповідає, що він резервіст першої черги, 28 лютого 2022 року вже був в строю. У мирному житті музикант, нині — кулеметник у складі Національної гвардії України.

У 2015 році воював у місті Щастя і селищі Станиця Луганська. Каже: нині міста в тимчасовій окупації. "Прикро до сліз, бо скільки всього було туди вкладено серця, душі та праці. Поки що ми їх не відвоювали назад, але я впевнений, що все буде Україна", — каже Адам Горбатюк.
Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини

Чоловік розповідає, що бойовий досвід, який отримав на початку війни, допомагає йому зараз. Каже: завжди перший раз це страшно, але схід дав дуже хорошу практику. Одне діло бути теоретиком та читати про війну, зовсім інше це відчути все в реальному бою, — додає Адам Горбатюк.

Під час служби Адам Горбатюк знаходить час для написання нових пісень. Каже, що хоча гімн Нацгвардії є, але він хоче запропонувати свій варіант.

"Якщо навіть він і не пройде на всю Україну, то буде хоча б для нашої частини", — говорить чоловік.

Де несуть службу бійці Нацгвардії – військова таємниця. Нині солдати цілодобово відточують свої вміння.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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