Заслужений артист України з Волині вдруге став на захист батьківщини

Адам Горбатюк вдруге захищає Україну від російських військових. Він боєць Національної гвардії України. Вперше до війська чоловік пішов у 2015 році, нині теж записався добровольцем.



Про це він розповів



Чоловік розповідає, що він резервіст першої черги, 28 лютого 2022 року вже був в строю. У мирному житті музикант, нині — кулеметник у складі Національної гвардії України.



У 2015 році воював у місті Щастя і селищі Станиця Луганська. Каже: нині міста в тимчасовій окупації. "Прикро до сліз, бо скільки всього було туди вкладено серця, душі та праці. Поки що ми їх не відвоювали назад, але я впевнений, що все буде Україна", — каже Адам Горбатюк.



Чоловік розповідає, що бойовий досвід, який отримав на початку війни, допомагає йому зараз. Каже: завжди перший раз це страшно, але схід дав дуже хорошу практику. Одне діло бути теоретиком та читати про війну, зовсім інше це відчути все в реальному бою, — додає Адам Горбатюк.



Під час служби Адам Горбатюк знаходить час для написання нових пісень. Каже, що хоча гімн Нацгвардії є, але він хоче запропонувати свій варіант.



"Якщо навіть він і не пройде на всю Україну, то буде хоча б для нашої частини", — говорить чоловік.



Де несуть службу бійці Нацгвардії – військова таємниця. Нині солдати цілодобово відточують свої вміння.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! вдруге захищає Україну від російських військових. Він боєць Національної гвардії України. Вперше до війська чоловік пішов у 2015 році, нині теж записався добровольцем.Про це він розповів Суспільному Чоловік розповідає, що він резервіст першої черги, 28 лютого 2022 року вже був в строю. У мирному житті музикант, нині — кулеметник у складі Національної гвардії України.У 2015 році воював у місті Щастя і селищі Станиця Луганська. Каже: нині міста в тимчасовій окупації. "Прикро до сліз, бо скільки всього було туди вкладено серця, душі та праці. Поки що ми їх не відвоювали назад, але я впевнений, що все буде Україна", — каже Адам Горбатюк.Чоловік розповідає, що бойовий досвід, який отримав на початку війни, допомагає йому зараз. Каже: завжди перший раз це страшно, але схід дав дуже хорошу практику. Одне діло бути теоретиком та читати про війну, зовсім інше це відчути все в реальному бою, — додає Адам Горбатюк.Під час служби Адам Горбатюк знаходить час для написання нових пісень. Каже, що хоча гімн Нацгвардії є, але він хоче запропонувати свій варіант."Якщо навіть він і не пройде на всю Україну, то буде хоча б для нашої частини", — говорить чоловік.Де несуть службу бійці Нацгвардії – військова таємниця. Нині солдати цілодобово відточують свої вміння.

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