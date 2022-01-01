Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня
Сьогодні, 16:15
Сервіси Приват24 в ніч на 11 квітня будуть недоступні.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння!" - йдеться в повідомленні.
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