Біженці з України можуть отримати в Польщі тимчасовий захист: навіщо він





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Водночас, отримати статус переміщених осіб у Польщі можуть не лише громадяни України, а й всі, хто проживав на території країни до 24 лютого. Це стосується іноземців, зокрема і членів сімей жителів України, які не мають українського громадянства, не є подружжям громадян України або близькими членами сім'ї громадянина України, які мають "Карту Поляка".



Положення також поширюються на осіб та членів їх сімей, які легально проживали в Україні на підставі постійної посвідки на проживання і не можуть повернутися в країну свого походження в безпечних умовах.



"Всі, хто відповідає таким вимогам, можуть безкоштовно отримати довідку, що підтверджує користування тимчасовим захистом. Управління видають таку довідку на вимогу іноземця", - сказано в заяві.



Щоб подати заявку на сертифікат, можна зареєструватися онлайн, де форма доступна чотирма різними мовами: польською, англійською, українською та російською. Після онлайн-реєстрації іноземці повинні пройти коротке опитування.



Така довідка є єдиним свідченням використання тимчасового захисту в Польщі, яке дійсне до 4 березня 2023 року і засвідчує право власника перебувати на території країни.



Статус тимчасового захисту надає право на освіту, медичне страхування і обслуговування, доступ до ринку праці, соцдопомогу, дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження), забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання), можливість отримати статус біженця у майбутньому, можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент.

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