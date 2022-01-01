У війні з Росією загинув волинянин

У війні з Росією загинув волинянин
Волинь втратила ще одного захисника. У війні з російськими окупантами загинув боєць 14 ОМБР Тімцо Леонід Миколайович.

Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що чоловік народився 23.07.1983 року і жив у селі Купичів.

У війні з Росією загинув волинянин


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.



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Теги: Леонід Тімцо, Волинь, втрата
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