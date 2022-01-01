У війні з Росією загинув волинянин

Тімцо Леонід Миколайович.



Інформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Відомо, що чоловік народився 23.07.1983 року і жив у селі Купичів.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила ще одного захисника. У війні з російськими окупантами загинув боєць 14 ОМБРІнформацію про загибель воїна підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що чоловік народився 23.07.1983 року і жив у селі Купичів.

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