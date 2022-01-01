Звільнилася заступниця голови Волинської ОДА

Людмили Тимощук.



Про це ІА



Відповідний наказ голова ОВА Юрій Погуляйко підписав 7 квітня. Людмилу Тимощук звільнено з 8 квітня за згодою сторін.



У документі йдеться, що підставою для звільнення заступниці голови ОДА з посади є заява посадовиці.







Людмилу Тимощук було призначено на посаду заступниці голови ОДА у лютому 2021 року. До цього вона працювала на посаді заступниці начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, а ще раніше очолювала акушерсько-гінекологічне відділення Ківерцівського районного територіального медичного об’єднання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Волинської обласної військової адміністрації підписав наказ про звільнення своєї заступниціПро це ІА "Волинські Новини" стало відомо з власних джерел.Відповідний наказ голова ОВАпідписав 7 квітня. Людмилу Тимощук звільнено з 8 квітня за згодою сторін.У документі йдеться, що підставою для звільнення заступниці голови ОДА з посади є заява посадовиці.Людмилу Тимощук було призначено на посаду заступниці голови ОДА у лютому 2021 року. До цього вона працювала на посаді заступниці начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, а ще раніше очолювала акушерсько-гінекологічне відділення Ківерцівського районного територіального медичного об’єднання.

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