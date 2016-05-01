У Бородянці розбирають завали, виявили вже 19 загиблих





Про це повідомила пресслужба ДСНС України.



Зазначають, що до робіт залучили 226 осіб та 42 одиниці техніки. Також розбирати завали допомагали 40 добровольців із Києва.



Загалом від початку проведення робіт з-під завалів виявили 19 загиблих. Роботи тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 квітня, під час розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявили тіла 7 осіб.Про це повідомила пресслужба ДСНС України.Зазначають, що до робіт залучили 226 осіб та 42 одиниці техніки. Також розбирати завали допомагали 40 добровольців із Києва.Загалом від початку проведення робіт з-під завалів виявилиРоботи тривають.

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