У Бородянці розбирають завали, виявили вже 19 загиблих

У Бородянці розбирають завали, виявили вже 19 загиблих
Сьогодні, 11 квітня, під час розбирання завалів двох багатоповерхових житлових будинків виявили тіла 7 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Зазначають, що до робіт залучили 226 осіб та 42 одиниці техніки. Також розбирати завали допомагали 40 добровольців із Києва.

Загалом від початку проведення робіт з-під завалів виявили 19 загиблих. Роботи тривають.

У Бородянці розбирають завали, виявили вже 19 загиблих
У Бородянці розбирають завали, виявили вже 19 загиблих

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Теги: Бородянка, жертви, війна
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