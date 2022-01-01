Погода у Луцьку на завтра, 12 квітня

У вівторок, 12 квітня, у Луцьку на зміну ясному ранку прийдуть хмарний день та похмурий вечір. Опадів не очікують.Про це інформує Sinoptik.ua.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 10°С.12 квітня вшановується пам'ять преподобного Івана Ліствичника. У цей день у давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні - весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів - слід чекати скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена.