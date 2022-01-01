Погода у Луцьку на завтра, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 12 квітня, у Луцьку на зміну ясному ранку прийдуть хмарний день та похмурий вечір. Опадів не очікують.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: 12 квітня вшановується пам'ять преподобного Івана Ліствичника. У цей день у давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні - весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів - слід чекати скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена.
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Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: 12 квітня вшановується пам'ять преподобного Івана Ліствичника. У цей день у давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні - весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів - слід чекати скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена.
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