Погода у Луцьку на завтра, 12 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 12 квітня
У вівторок, 12 квітня, у Луцьку на зміну ясному ранку прийдуть хмарний день та похмурий вечір. Опадів не очікують.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 0°С до 10°С.

Народний прогноз погоди: 12 квітня вшановується пам'ять преподобного Івана Ліствичника. У цей день у давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні - весна буде холодною і довгою; а якщо раптово закінчувалась тяга вальдшнепів - слід чекати скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена.

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Теги: Погода в Луцьку
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