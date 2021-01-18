Машинобудівна компанія Ахметова відкриває виробництво на Волині
Сьогодні, 20:20
Машинобудівна компанія Corum Group бізнесмена Ріната Ахметова відкрила виробничі потужності на Волині.
Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Енерго, до складу якої входить Corum Group.
Зазначають, що виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на Корум Світло шахтаря, розподілять на промислових майданчиках Волинської області.
Також зауважують, що наразі всі підготовчі роботи провели, тож перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні.
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Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Енерго, до складу якої входить Corum Group.
Зазначають, що виробництво запчастин гірничошахтного обладнання (рештаки, зірочки), які виготовляли на Корум Світло шахтаря, розподілять на промислових майданчиках Волинської області.
Також зауважують, що наразі всі підготовчі роботи провели, тож перші зірочки будуть виготовлені та поставлені для потреб шахтарів ДТЕК Енерго вже у травні.
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