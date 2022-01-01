Жителі Київщини зможуть повернутися додому до кінця травня





Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, передає



"Ми не рекомендуємо наразі повертатися людям в деокуповані райони. В першу чергу це мінна небезпека, небезпека, залишена окупантами, боєприпаси, які не розірвалися, мінні пастки", – сказав він.



Павлюк зазначив, що розмінувати території допомагають інші області. Зараз до робіт на Київщині залучено 19 розрахунків саперів.



Очільник області припустив, що електропостачання вдасться відновити до 31 травня, а газопостачання сьогодні відсутнє у 85 населених пунктах.



Павлюк також сказав, що на відновлення основного моста загалом може знадобиться чотири місяці, зараз встановлюють тимчасові переправи, але їх пропускна можливість обмежена. Тому мешканцям не варто поспішати з поверненням.



Попередньо в області планується дві черги робіт. Друга, ймовірно, завершиться наприкінці травня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри те, що міста на Київщині звільнили від російських загарбників, влада області не рекомендує жителям повертатися додому.Про це повідомив голова Київської ОВА, передає 24 канал. "Ми не рекомендуємо наразі повертатися людям в деокуповані райони. В першу чергу це мінна небезпека, небезпека, залишена окупантами, боєприпаси, які не розірвалися, мінні пастки", – сказав він.Павлюк зазначив, що розмінувати території допомагають інші області. Зараз до робіт на Київщині залучено 19 розрахунків саперів.Очільник області припустив, що електропостачання вдасться відновити до 31 травня, а газопостачання сьогодні відсутнє у 85 населених пунктах.Павлюк також сказав, що на відновлення основного моста загалом може знадобиться чотири місяці, зараз встановлюють тимчасові переправи, але їх пропускна можливість обмежена. Тому мешканцям не варто поспішати з поверненням.Попередньо в області планується дві черги робіт. Друга, ймовірно, завершиться наприкінці травня.

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