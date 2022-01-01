Лучанин за продаж амфетаміну 6 років проведе за ґратами

Лучанин за продаж амфетаміну 6 років проведе за ґратами
За збут амфетаміну волинянин отримав шість років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч.1, 2 ст. 307 КК України).

Чоловік у 2020 році неодноразово збував охочим у Луцьку амфетамін.

Наступних 6 років наркоторговець проведе за ґратами.

Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.

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Теги: продаж амфетаміну, суд, Луцьк
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