Лучанин за продаж амфетаміну 6 років проведе за ґратами
Сьогодні, 15:33
За збут амфетаміну волинянин отримав шість років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч.1, 2 ст. 307 КК України).
Чоловік у 2020 році неодноразово збував охочим у Луцьку амфетамін.
Наступних 6 років наркоторговець проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч.1, 2 ст. 307 КК України).
Чоловік у 2020 році неодноразово збував охочим у Луцьку амфетамін.
Наступних 6 років наркоторговець проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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