Лучанин за продаж амфетаміну 6 років проведе за ґратами

За збут амфетаміну волинянин отримав шість років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя обласного центру Волині винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч.1, 2 ст. 307 КК України).Чоловік у 2020 році неодноразово збував охочим у Луцьку амфетамін.Наступних 6 років наркоторговець проведе за ґратами.Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.