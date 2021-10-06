Арештували волинянина, який заборгував майже 53 тисячі аліментів
Сьогодні, 16:05
За ухилення від сплати аліментів на дітей волинянин втрапив під арешт.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 39-річному жителю селища Ратне, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання сімох дітей, покарання у виді двох місяців арешту.
Горе-батько заборгував на утримання дітей майже 53 тисячі гривень.
Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.1 ст. 164 КК України) і тепер два місяці він перебуватиме під арештом.
Це не звільняє його від обов'язку сплатити кошти на утримання дітей.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 39-річному жителю селища Ратне, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання сімох дітей, покарання у виді двох місяців арешту.
Горе-батько заборгував на утримання дітей майже 53 тисячі гривень.
Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.1 ст. 164 КК України) і тепер два місяці він перебуватиме під арештом.
Це не звільняє його від обов'язку сплатити кошти на утримання дітей.
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