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Арештували волинянина, який заборгував майже 53 тисячі аліментів

Арештували волинянина, який заборгував майже 53 тисячі аліментів
За ухилення від сплати аліментів на дітей волинянин втрапив під арешт.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Ратнівський районний суд призначив 39-річному жителю селища Ратне, який злісно ухилявся від сплати аліментів на утримання сімох дітей, покарання у виді двох місяців арешту.

Горе-батько заборгував на утримання дітей майже 53 тисячі гривень.

Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів (ч.1 ст. 164 КК України) і тепер два місяці він перебуватиме під арештом.

Це не звільняє його від обов'язку сплатити кошти на утримання дітей.

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Теги: аліменти, арешт, волинянин
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