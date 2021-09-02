В Україні не буде дефіциту продуктів через війну, – Мінагро





Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, передає



Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 мільйонів курей на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг", він зазначив, що до нападу Росії, Україна експортувала до 40% яєць.



"Якщо відбувається знищення таких об'єктів, ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10 – 15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту", – пояснив Висоцький.



Він додав, що цьогоріч на Заході та в Центрі України збільшать посівні площі під овочі, які входять до базового борщового набору – капуста, морква, буряк та картопля. Це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході.



Висоцький наголосив, що 70% орних земель вистачить не лише для забезпечення внутрішнього попиту, а й для експорту, підкреслив він. За песимістичним прогнозом, цьогоріч Україна втратить 30% від валового виробництва посівних культур.



"Але все ж таки це не є критичним, оскільки ми для внутрішнього споживання використовували всього близько 30-40% зернових та олійних культур", – резюмував заступник міністра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні не буде дефіциту основних харчових продуктів – курячих яєць, м'яса птиці, молока та овочів на внутрішньому ринку України.Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольствав ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 мільйонів курей на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг", він зазначив, що до нападу Росії, Україна експортувала до 40% яєць."Якщо відбувається знищення таких об'єктів, ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10 – 15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту", – пояснив Висоцький.Він додав, що цьогоріч на Заході та в Центрі України збільшать посівні площі під овочі, які входять до базового борщового набору – капуста, морква, буряк та картопля. Це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході.Висоцький наголосив, що 70% орних земель вистачить не лише для забезпечення внутрішнього попиту, а й для експорту, підкреслив він. За песимістичним прогнозом, цьогоріч Україна втратить 30% від валового виробництва посівних культур."Але все ж таки це не є критичним, оскільки ми для внутрішнього споживання використовували всього близько 30-40% зернових та олійних культур", – резюмував заступник міністра.

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