В Україні не буде дефіциту продуктів через війну, – Мінагро

В Україні не буде дефіциту продуктів через війну, – Мінагро
В Україні не буде дефіциту основних харчових продуктів – курячих яєць, м'яса птиці, молока та овочів на внутрішньому ринку України.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 мільйонів курей на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг", він зазначив, що до нападу Росії, Україна експортувала до 40% яєць.

"Якщо відбувається знищення таких об'єктів, ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10 – 15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту", – пояснив Висоцький.

Він додав, що цьогоріч на Заході та в Центрі України збільшать посівні площі під овочі, які входять до базового борщового набору – капуста, морква, буряк та картопля. Це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході.

Висоцький наголосив, що 70% орних земель вистачить не лише для забезпечення внутрішнього попиту, а й для експорту, підкреслив він. За песимістичним прогнозом, цьогоріч Україна втратить 30% від валового виробництва посівних культур.

"Але все ж таки це не є критичним, оскільки ми для внутрішнього споживання використовували всього близько 30-40% зернових та олійних культур", – резюмував заступник міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, дефіцит, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нацрада внесла в реєстр першу сотню державних зрадників
Сьогодні, 17:40
Дружини російських загарбників закликають ґвалтувати українок
Сьогодні, 17:28
В Україні не буде дефіциту продуктів через війну, – Мінагро
Сьогодні, 17:15
Лукашенко назвав різанину у Бучі «спецоперацією англійців»
Сьогодні, 16:55
У НАТО прогнозують другий, більш кривавий етап війни в Україні
Сьогодні, 16:37
Схожі новини
В Україні прогнозують дефіцит картоплі: яка причина В Україні прогнозують дефіцит картоплі: яка причина
02 вересень, 2021, 10:15
В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо В Україні здорожчають продукти, комунальні послуги та паливо
26 серпень, 2021, 20:16
Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін
17 червень, 2021, 11:40
В Україні подорожчали продукти: чи збережеться тенденція В Україні подорожчали продукти: чи збережеться тенденція
07 червень, 2021, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут
Сьогодні, 17:58
 0
Нацрада внесла в реєстр першу сотню державних зрадників
Сьогодні, 17:40
 0
Дружини російських загарбників закликають ґвалтувати українок
Сьогодні, 17:28
 0
В Україні не буде дефіциту продуктів через війну, – Мінагро
Сьогодні, 17:15
 0
Лукашенко назвав різанину у Бучі «спецоперацією англійців»
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8