На Волині переселенці долучилися до акції з відновлення лісу: висадили 5 гектарів





Про це розповіла Світлана Думська.



12 квітня дерева висаджували в Колківському лісовому господарстві.



На ділянці площею 0,4 гектара садили сосни звичайну і дуби – всього три тисячі сіянців, – розповіла інженерка лісових культур Алла Ольховик.



"Цей ліс садили люди у воєнний час. Ми маємо можливість посадити ліс і маємо посадити його для усієї України, бо ні схід, ні південь не можуть цього зараз зробити", – додала працівниця Колківського лісового господарства.







Долучилася до висадження молодого лісу родина Бабичів, котра, тікаючи від обстрілів у столиці, майже місяць тому опинилася у волинському селі Кукли. Їх прихистила у себе працівниця лісгоспу Василина Хомич.



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Як розповіла Наталія Бабич, яка разом із восьмирічним сином Семеном висадила 200 саджанців, раніше дерев ніколи не висаджували самостійно.







Вперше садили лісові дерева Юрій і Валентина Чеби. Чоловік родом зі Старого Чорторийська і приїхав у рідне село на Волинь з сім’єю із Маріуполя.



"Ми усе можемо робити руками. Зупинилися у батьків, допомагають усі потрошки. Залишили свій дім, а хочеться до свого, до рідного. Знаємо, що у знайомих бомба у хату влетіла – від нас там метрів 300", – зазначив чоловік.





Майстер лісу Валерій Чеб, який допомагав садити дуби хлопцям-школярам із Дніпропетровської області, розповів: саджанці обробили спеціальними препаратами для кращого укорінення.



Зі слів Данила Арутюнова з міста Новомосковськ, процес висадки дерев не є складним, але від цього залежить, чи прийметься дерево згодом.



"Років через 10-15 хотів би приїхати і побачити цю поляну, як вона буде засаджена", – додав хлопець.







За участю вимушено переселених українців це уже четверта акція з висаджування лісу. Загалом цього року на майже 1 200 гектарах в області висадили 7,5 мільйонів дерев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині переселенці з лісівниками засадили дубами та соснами п'ять гектарів лісу.Про це розповіла Суспільному речниця обласного управління лісового і мисливського господарства12 квітня дерева висаджували в Колківському лісовому господарстві.На ділянці площею 0,4 гектара садили сосни звичайну і дуби – всього три тисячі сіянців, – розповіла інженерка лісових культур"Цей ліс садили люди у воєнний час. Ми маємо можливість посадити ліс і маємо посадити його для усієї України, бо ні схід, ні південь не можуть цього зараз зробити", – додала працівниця Колківського лісового господарства.Долучилася до висадження молодого лісу родина Бабичів, котра, тікаючи від обстрілів у столиці, майже місяць тому опинилася у волинському селі Кукли. Їх прихистила у себе працівниця лісгоспуЯк розповіла, яка разом із восьмирічним синомвисадила 200 саджанців, раніше дерев ніколи не висаджували самостійно.Вперше садили лісові дерева. Чоловік родом зі Старого Чорторийська і приїхав у рідне село на Волинь з сім’єю із Маріуполя."Ми усе можемо робити руками. Зупинилися у батьків, допомагають усі потрошки. Залишили свій дім, а хочеться до свого, до рідного. Знаємо, що у знайомих бомба у хату влетіла – від нас там метрів 300", – зазначив чоловік.Майстер лісу, який допомагав садити дуби хлопцям-школярам із Дніпропетровської області, розповів: саджанці обробили спеціальними препаратами для кращого укорінення.Зі слівз міста Новомосковськ, процес висадки дерев не є складним, але від цього залежить, чи прийметься дерево згодом."Років через 10-15 хотів би приїхати і побачити цю поляну, як вона буде засаджена", – додав хлопець.За участю вимушено переселених українців це уже четверта акція з висаджування лісу. Загалом цього року на майже 1 200 гектарах в області висадили 7,5 мільйонів дерев.

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