На Волині переселенці долучилися до акції з відновлення лісу: висадили 5 гектарів
Сьогодні, 20:30
На Волині переселенці з лісівниками засадили дубами та соснами п'ять гектарів лісу.
Про це розповіла Суспільному речниця обласного управління лісового і мисливського господарства Світлана Думська.
12 квітня дерева висаджували в Колківському лісовому господарстві.
На ділянці площею 0,4 гектара садили сосни звичайну і дуби – всього три тисячі сіянців, – розповіла інженерка лісових культур Алла Ольховик.
"Цей ліс садили люди у воєнний час. Ми маємо можливість посадити ліс і маємо посадити його для усієї України, бо ні схід, ні південь не можуть цього зараз зробити", – додала працівниця Колківського лісового господарства.
Долучилася до висадження молодого лісу родина Бабичів, котра, тікаючи від обстрілів у столиці, майже місяць тому опинилася у волинському селі Кукли. Їх прихистила у себе працівниця лісгоспу Василина Хомич.
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Як розповіла Наталія Бабич, яка разом із восьмирічним сином Семеном висадила 200 саджанців, раніше дерев ніколи не висаджували самостійно.
Вперше садили лісові дерева Юрій і Валентина Чеби. Чоловік родом зі Старого Чорторийська і приїхав у рідне село на Волинь з сім’єю із Маріуполя.
"Ми усе можемо робити руками. Зупинилися у батьків, допомагають усі потрошки. Залишили свій дім, а хочеться до свого, до рідного. Знаємо, що у знайомих бомба у хату влетіла – від нас там метрів 300", – зазначив чоловік.
Майстер лісу Валерій Чеб, який допомагав садити дуби хлопцям-школярам із Дніпропетровської області, розповів: саджанці обробили спеціальними препаратами для кращого укорінення.
Зі слів Данила Арутюнова з міста Новомосковськ, процес висадки дерев не є складним, але від цього залежить, чи прийметься дерево згодом.
"Років через 10-15 хотів би приїхати і побачити цю поляну, як вона буде засаджена", – додав хлопець.
За участю вимушено переселених українців це уже четверта акція з висаджування лісу. Загалом цього року на майже 1 200 гектарах в області висадили 7,5 мільйонів дерев.
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Про це розповіла Суспільному речниця обласного управління лісового і мисливського господарства Світлана Думська.
12 квітня дерева висаджували в Колківському лісовому господарстві.
На ділянці площею 0,4 гектара садили сосни звичайну і дуби – всього три тисячі сіянців, – розповіла інженерка лісових культур Алла Ольховик.
"Цей ліс садили люди у воєнний час. Ми маємо можливість посадити ліс і маємо посадити його для усієї України, бо ні схід, ні південь не можуть цього зараз зробити", – додала працівниця Колківського лісового господарства.
Долучилася до висадження молодого лісу родина Бабичів, котра, тікаючи від обстрілів у столиці, майже місяць тому опинилася у волинському селі Кукли. Їх прихистила у себе працівниця лісгоспу Василина Хомич.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Легені» міста: у Києві висадили майже півгектара лісу
Як розповіла Наталія Бабич, яка разом із восьмирічним сином Семеном висадила 200 саджанців, раніше дерев ніколи не висаджували самостійно.
Вперше садили лісові дерева Юрій і Валентина Чеби. Чоловік родом зі Старого Чорторийська і приїхав у рідне село на Волинь з сім’єю із Маріуполя.
"Ми усе можемо робити руками. Зупинилися у батьків, допомагають усі потрошки. Залишили свій дім, а хочеться до свого, до рідного. Знаємо, що у знайомих бомба у хату влетіла – від нас там метрів 300", – зазначив чоловік.
Майстер лісу Валерій Чеб, який допомагав садити дуби хлопцям-школярам із Дніпропетровської області, розповів: саджанці обробили спеціальними препаратами для кращого укорінення.
Зі слів Данила Арутюнова з міста Новомосковськ, процес висадки дерев не є складним, але від цього залежить, чи прийметься дерево згодом.
"Років через 10-15 хотів би приїхати і побачити цю поляну, як вона буде засаджена", – додав хлопець.
За участю вимушено переселених українців це уже четверта акція з висаджування лісу. Загалом цього року на майже 1 200 гектарах в області висадили 7,5 мільйонів дерев.
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