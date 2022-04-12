У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ





Про це повідомляє "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади, передає



За словами офіцера, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.



"Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади.



Нагадаємо, вчора, 11 квітня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".Про це повідомляє "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади, передає УП За словами офіцера, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно."Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади.Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Залужний заявив, що командування підтримує зв’язок із захисниками Маріуполя.

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