У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ
Сьогодні, 21:38
У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
Про це повідомляє "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади, передає УП.
За словами офіцера, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.
"Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади.
Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Залужний заявив, що командування підтримує зв’язок із захисниками Маріуполя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади, передає УП.
За словами офіцера, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно.
"Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади.
Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Залужний заявив, що командування підтримує зв’язок із захисниками Маріуполя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Жоден зрадник не уникне покарання»: голова СБУ прокоментував затримання Віктора Медведчука
Сьогодні, 21:59
У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ
Сьогодні, 21:38
Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ
Сьогодні, 21:14
Медіа