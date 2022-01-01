Росія перекидає важку техніку до кордону з Фінляндією, – Daily Mail

Росія перекидає важку техніку до кордону з Фінляндією, – Daily Mail
Після заяви Фінляндії та Швеції про намір вступити до НАТО почали з’являтися відео, які свідчать, що Росія починає стягувати до фінського кордону важке озброєння, зокрема ракетні системи.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Ще після самих заяв цих країн Кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.



На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російської сторони рухаються дорогою ракетні комплекси. Зазначається, що це могли бути мобільні системи берегової охорони К-300П Бастіон-П, призначення якої – знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.

Розгортання військ РФ відбувається після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що очікує, що її уряд “завершить дискусію до середини літа” щодо того, чи подавати заявку на членство в НАТО.

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Теги: Фінляндія, НАТО, війна, Росія, техніка РФ
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