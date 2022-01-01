Росія перекидає важку техніку до кордону з Фінляндією, – Daily Mail





Про це



Ще після самих заяв цих країн Кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.



An unconfirmed video, appears to show two Russian coastal defence missile systems moving along a road on the Russian side of the border that leads to Helsinki.



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На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російської сторони рухаються дорогою ракетні комплекси. Зазначається, що це могли бути мобільні системи берегової охорони К-300П Бастіон-П, призначення якої – знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.



Розгортання військ РФ відбувається після того, як прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що очікує, що її уряд “завершить дискусію до середини літа” щодо того, чи подавати заявку на членство в НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після заяви Фінляндії та Швеції про намір вступити до НАТО почали з’являтися відео, які свідчать, що Росія починає стягувати до фінського кордону важке озброєння, зокрема ракетні системи.Про це повідомляє британське видання Daily Mail.Ще після самих заяв цих країн Кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО.На відео, завантаженому напередодні ввечері, зафіксовано, як біля кордону з російської сторони рухаються дорогою ракетні комплекси. Зазначається, що це могли бути мобільні системи берегової охорони К-300П Бастіон-П, призначення якої – знищення надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.Розгортання військ РФ відбувається після того, як прем’єр-міністр Фінляндіїзаявила, що очікує, що її уряд “завершить дискусію до середини літа” щодо того, чи подавати заявку на членство в НАТО.

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