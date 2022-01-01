Журналісти знайшли в соцмережах російського солдата-педофіла

Алєксєя Бичкова, який знімав на відео знущання над немовлям.



Про це йдеться в матеріалі



Бичков служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації у Пскові (військова частина №64044).



Повідомляється, що цей підрозділ бере участь у війні проти України.



Судячи з документів, опублікованих у мережі, Бичкову 24 роки.







Сторінка педофіла у соцмережі "Вконтакті" не активна. Але до 2018 року він її оновлював. Актуальну сторінку Бичков, схоже, видалив після розголосу.



Як свідчать соцмережі, Бичкова навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб.



Після закінчення школи він вступив на військову службу і почав викладати фотографії свого армійського життя.







Білоруське видання "От Так" повідомляло, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії.



На оприлюдненому в мережі відео, яке наводить видання, окупант тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю кісточку і водить нею по обличчю.



Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео — невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.



Крім того, у соцмережі викладають інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято — також невідомо. На цих записах окупант, зокрема, знімає свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети, у тому числі ніж.



На одному з відео чоловік вставляє в анальний отвір ручку і облизує її. Ще на одному записі Бичков мочиться на руки, а потім обтирає обличчя своєю сечею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти ідентифікували російського окупанта педофілаякий знімав на відео знущання над немовлям.Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо" Бичков служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації у Пскові (військова частина №64044).Повідомляється, що цей підрозділ бере участь у війні проти України.Судячи з документів, опублікованих у мережі, Бичкову 24 роки.Сторінка педофіла у соцмережі "Вконтакті" не активна. Але до 2018 року він її оновлював. Актуальну сторінку Бичков, схоже, видалив після розголосу.Як свідчать соцмережі, Бичкова навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб.Після закінчення школи він вступив на військову службу і почав викладати фотографії свого армійського життя.Білоруське видання "От Так" повідомляло, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії.На оприлюдненому в мережі відео, яке наводить видання, окупант тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю кісточку і водить нею по обличчю.Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео — невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.Крім того, у соцмережі викладають інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято — також невідомо. На цих записах окупант, зокрема, знімає свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети, у тому числі ніж.На одному з відео чоловік вставляє в анальний отвір ручку і облизує її. Ще на одному записі Бичков мочиться на руки, а потім обтирає обличчя своєю сечею.

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