Журналісти знайшли в соцмережах російського солдата-педофіла
12 квітень, 22:59
Журналісти ідентифікували російського окупанта педофіла Алєксєя Бичкова, який знімав на відео знущання над немовлям.
Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо".
Бичков служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації у Пскові (військова частина №64044).
Повідомляється, що цей підрозділ бере участь у війні проти України.
Судячи з документів, опублікованих у мережі, Бичкову 24 роки.
Сторінка педофіла у соцмережі "Вконтакті" не активна. Але до 2018 року він її оновлював. Актуальну сторінку Бичков, схоже, видалив після розголосу.
Як свідчать соцмережі, Бичкова навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб.
Після закінчення школи він вступив на військову службу і почав викладати фотографії свого армійського життя.
Білоруське видання "От Так" повідомляло, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії.
На оприлюдненому в мережі відео, яке наводить видання, окупант тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю кісточку і водить нею по обличчю.
Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео — невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.
Крім того, у соцмережі викладають інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято — також невідомо. На цих записах окупант, зокрема, знімає свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети, у тому числі ніж.
На одному з відео чоловік вставляє в анальний отвір ручку і облизує її. Ще на одному записі Бичков мочиться на руки, а потім обтирає обличчя своєю сечею.
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Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо".
Бичков служив у другій окремій бригаді спецпризначення РФ з місцем дислокації у Пскові (військова частина №64044).
Повідомляється, що цей підрозділ бере участь у війні проти України.
Судячи з документів, опублікованих у мережі, Бичкову 24 роки.
Сторінка педофіла у соцмережі "Вконтакті" не активна. Але до 2018 року він її оновлював. Актуальну сторінку Бичков, схоже, видалив після розголосу.
Як свідчать соцмережі, Бичкова навчався у школі в селі Київка (Ставропольський край) із населенням близько 1800 осіб.
Після закінчення школи він вступив на військову службу і почав викладати фотографії свого армійського життя.
Білоруське видання "От Так" повідомляло, що 9 квітня педофіла нібито затримали у Росії.
На оприлюдненому в мережі відео, яке наводить видання, окупант тре щіточкою для вій між сідницями немовляти, після чого облизує цю кісточку і водить нею по обличчю.
Дитина через дії Бичкова починає плакати. Коли і де знято відео — невідомо. Також незрозуміло, що за дитину зображено на записі.
Крім того, у соцмережі викладають інші відео з Бичковим. Коли і де їх знято — також невідомо. На цих записах окупант, зокрема, знімає свої геніталії, засовує собі в анус різні предмети, у тому числі ніж.
На одному з відео чоловік вставляє в анальний отвір ручку і облизує її. Ще на одному записі Бичков мочиться на руки, а потім обтирає обличчя своєю сечею.
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