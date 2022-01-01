«Спалився» на слові «паляниця»: у Рівному затримали росіянина з вибухівкою
12 квітень, 23:44
Рівненські патрульні передали СБУ чоловіка, який "спалився" на слові "паляниця".
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
До поліції ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.
42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.
Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф.
Сьогодні, 12 квітня, працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
До поліції ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.
42-річний уродженець м. Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову.
Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово значить споруду з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф.
Сьогодні, 12 квітня, працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.
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