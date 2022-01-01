Медведчука затримали, а морпіхи з'єдналися з «Азовом»: добрі новини від ВолиньPost за 12 квітня
12 квітень, 23:53
На щастя, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і нам щодня є про що писати. Уже сорок восьму добу Збройні Сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати, аби вже незабаром святкувати перемогу над загарбником!
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
Так, на рахунок ЗСУ луцькі медпрацівники перерахували 360 610 гривень. З них - 260 610 тисяч гривень зібрали працівники, а 100 000 тисяч перерахувала первинна профспілкова організація КП "МО ЛМТГ".
Крім того, працівники медичного об'єднання закупили та передали ЗСУ намети, газовий балон, комплект автошин та автодисків на 21 тисячу 156 гривень.
Волинянка здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу
Українські спортсмени за його підсумками здобули 11 нагород. Серед переможців — Тетяна Коб (вагова категорія до 52 кг).
На рахунку ковельчанки чимало спортивних досягнень. Тетяна – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.
Євген Клопотенко готуватиме «борщ єднання» у закладі луцького ресторатора у Польщі
13 квітня у Польщі розпочинається культурний благодійний проєкт «Український борщ єднання». У Варшаві шеф-кухар Євген Клопотенко буде готувати борщ у сіті-кафе луцького ресторатора Романа Хорзова URBAN TASTE.
Мета проєкту зібрати кошти для українців, які найбільше цього потребуть, підтримати виробника, популяризувати українське і привернути додаткову увагу світової спільноти.
Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО
Депутатка Луцької міської ради Ірина Колковська виготовляє пастилу – корисні солодощі із фруктів – а виручені кошти спрямовує на виготовлення сухих борщів для військових.
«Марципан» – це невеличкий бізнес із виробництва натуральних солодощів із фруктів, ягід, горіхів та сухофруктів, який Ірина Колковська створила ще до війни. Основний продукт виробництва – це пастила різноманітних смаків і форм подачі.
Волинська бригада отримала нові тепловізори
Князівські воїни, які перебувають на передовій отримають оптико-електронні прилади.
Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців.
Волинь отримала від ЮНІСЕФ великий гуманітарний вантаж
Волинь отримала від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) великий гуманітарний вантаж з ліками та виробами медичного призначення для пологових будинків.
Після сортування та обліку допомога буде спрямована до закладів охорони материнства і дитинства.
У Лесиному виші переселенці розмальовують писанки. ВІДЕО
Життя змінилося, але деякі традиції – незмінні. Українці вже починають готуватися до Великодня. Відтак, у волинському університеті напередодні свята проведуть низку майстер-класів.
Окрім переселенців, долучаються до майстер-класів і місцеві, аби відволіктися від сумних новин і підтримати українську традицію.
Подолав понад три тисячі кілометрів: іспанець самотужки на мотоциклі привіз на Волинь медикаменти
Іноземець рухався 5 діб на своєму мотоциклі та подолав понад 3 тисячі кілометрів, аби допомогти українцям у ці важкі часи!
Громадянин не знав, куди саме відвезти багаж, тож звернувся до патрульних. Згодом у супроводі поліцейських доставив допомогу в одну із лікарень області.
На Волині переселенці долучилися до акції з відновлення лісу: висадили 5 гектарів
За участю вимушених переселенців - це вже четверта акція з висаджування лісу. Загалом цього року на майже 1 200 гектарах в області висадили 7,5 мільйонів дерев.
Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ
Це, мабуть, одна із найкращих новин за сьогодні! Українці чекали на це дуже довго, а в нас на Батьківщині мрії мають властивість здійснюватись.
Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що затримали народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.
У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ
У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
За словами офіцера, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно!
Ми обіцяємо продовжувати шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу! Спокійної ночі!
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Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
Так, на рахунок ЗСУ луцькі медпрацівники перерахували 360 610 гривень. З них - 260 610 тисяч гривень зібрали працівники, а 100 000 тисяч перерахувала первинна профспілкова організація КП "МО ЛМТГ".
Крім того, працівники медичного об'єднання закупили та передали ЗСУ намети, газовий балон, комплект автошин та автодисків на 21 тисячу 156 гривень.
Волинянка здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу
Українські спортсмени за його підсумками здобули 11 нагород. Серед переможців — Тетяна Коб (вагова категорія до 52 кг).
На рахунку ковельчанки чимало спортивних досягнень. Тетяна – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.
Євген Клопотенко готуватиме «борщ єднання» у закладі луцького ресторатора у Польщі
13 квітня у Польщі розпочинається культурний благодійний проєкт «Український борщ єднання». У Варшаві шеф-кухар Євген Клопотенко буде готувати борщ у сіті-кафе луцького ресторатора Романа Хорзова URBAN TASTE.
Мета проєкту зібрати кошти для українців, які найбільше цього потребуть, підтримати виробника, популяризувати українське і привернути додаткову увагу світової спільноти.
Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО
Депутатка Луцької міської ради Ірина Колковська виготовляє пастилу – корисні солодощі із фруктів – а виручені кошти спрямовує на виготовлення сухих борщів для військових.
«Марципан» – це невеличкий бізнес із виробництва натуральних солодощів із фруктів, ягід, горіхів та сухофруктів, який Ірина Колковська створила ще до війни. Основний продукт виробництва – це пастила різноманітних смаків і форм подачі.
Волинська бригада отримала нові тепловізори
Князівські воїни, які перебувають на передовій отримають оптико-електронні прилади.
Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців.
Волинь отримала від ЮНІСЕФ великий гуманітарний вантаж
Волинь отримала від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) великий гуманітарний вантаж з ліками та виробами медичного призначення для пологових будинків.
Після сортування та обліку допомога буде спрямована до закладів охорони материнства і дитинства.
У Лесиному виші переселенці розмальовують писанки. ВІДЕО
Життя змінилося, але деякі традиції – незмінні. Українці вже починають готуватися до Великодня. Відтак, у волинському університеті напередодні свята проведуть низку майстер-класів.
Окрім переселенців, долучаються до майстер-класів і місцеві, аби відволіктися від сумних новин і підтримати українську традицію.
Подолав понад три тисячі кілометрів: іспанець самотужки на мотоциклі привіз на Волинь медикаменти
Іноземець рухався 5 діб на своєму мотоциклі та подолав понад 3 тисячі кілометрів, аби допомогти українцям у ці важкі часи!
Громадянин не знав, куди саме відвезти багаж, тож звернувся до патрульних. Згодом у супроводі поліцейських доставив допомогу в одну із лікарень області.
На Волині переселенці долучилися до акції з відновлення лісу: висадили 5 гектарів
За участю вимушених переселенців - це вже четверта акція з висаджування лісу. Загалом цього року на майже 1 200 гектарах в області висадили 7,5 мільйонів дерев.
Медведчука спіймали в камуфляжі ЗСУ
Це, мабуть, одна із найкращих новин за сьогодні! Українці чекали на це дуже довго, а в нас на Батьківщині мрії мають властивість здійснюватись.
Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що затримали народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума Путіна Віктора Медведчука.
У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ
У Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".
За словами офіцера, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно!
Ми обіцяємо продовжувати шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу! Спокійної ночі!
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