Медведчука затримали, а морпіхи з'єдналися з «Азовом»: добрі новини від ВолиньPost за 12 квітня

На щастя, добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і нам щодня є про що писати. Уже сорок восьму добу Збройні Сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати, аби вже незабаром святкувати перемогу над загарбником!Аби підтримувати бойовий дух,у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Так, на рахунок ЗСУ луцькі медпрацівники перерахували 360 610 гривень. З них - 260 610 тисяч гривень зібрали працівники, а 100 000 тисяч перерахувала первинна профспілкова організація КП "МО ЛМТГ".Крім того, працівники медичного об'єднання закупили та передали ЗСУ намети, газовий балон, комплект автошин та автодисків на 21 тисячу 156 гривень.Українські спортсмени за його підсумками здобули 11 нагород. Серед переможців —(вагова категорія до 52 кг).На рахунку ковельчанки чимало спортивних досягнень. Тетяна – учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України.13 квітня у Польщі розпочинається культурний благодійний проєкт «Український борщ єднання». У Варшаві шеф-кухарбуде готувати борщ у сіті-кафе луцького ресторатораURBAN TASTE.Мета проєкту зібрати кошти для українців, які найбільше цього потребуть, підтримати виробника, популяризувати українське і привернути додаткову увагу світової спільноти.Депутатка Луцької міської радивиготовляє пастилу – корисні солодощі із фруктів – а виручені кошти спрямовує на виготовлення сухих борщів для військових.«Марципан» – це невеличкий бізнес із виробництва натуральних солодощів із фруктів, ягід, горіхів та сухофруктів, який Ірина Колковська створила ще до війни. Основний продукт виробництва – це пастила різноманітних смаків і форм подачі.Князівські воїни, які перебувають на передовій отримають оптико-електронні прилади.Завдяки цьому приладу визначити ворожу ціль вночі буде легше. Тож жоден окупант не заховається від наших бійців.Волинь отримала від дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) великий гуманітарний вантаж з ліками та виробами медичного призначення для пологових будинків.Після сортування та обліку допомога буде спрямована до закладів охорони материнства і дитинства.Життя змінилося, але деякі традиції – незмінні. Українці вже починають готуватися до Великодня. Відтак, у волинському університеті напередодні свята проведуть низку майстер-класів.Окрім переселенців, долучаються до майстер-класів і місцеві, аби відволіктися від сумних новин і підтримати українську традицію.Іноземець рухався 5 діб на своєму мотоциклі та подолав понад 3 тисячі кілометрів, аби допомогти українцям у ці важкі часи!Громадянин не знав, куди саме відвезти багаж, тож звернувся до патрульних. Згодом у супроводі поліцейських доставив допомогу в одну із лікарень області.За участю вимушених переселенців - це вже четверта акція з висаджування лісу. Загалом цього року на майже 1 200 гектарах в області висадили 7,5 мільйонів дерев.Це, мабуть, одна із найкращих новин за сьогодні! Українці чекали на це дуже довго, а в нас на Батьківщині мрії мають властивість здійснюватись.Сьогодні ввечері президентповідомив, що затримали народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" й кума ПутінаУ Маріуполі підрозділ миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".За словами офіцера, незважаючи на велику складність, спецоперацію було проведено успішно!