13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця ігумена Руфіанського.
Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.
Сьогодні відзначають день народження підприємець Олег Дмитрук, а також журналістка Юлія Стасюк. Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
У середу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.
Сьогодні відзначають день народження підприємець Олег Дмитрук, а також журналістка Юлія Стасюк. Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!
У середу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Пропоную обміняти Медведчука на на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні », – Зеленський
Сьогодні, 00:41
Росія знову вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині
Сьогодні, 00:10
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медведчука затримали, а морпіхи з'єдналися з «Азовом»: добрі новини від ВолиньPost за 12 квітня
12 квітень, 23:53
Медіа