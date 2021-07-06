13 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять преподобного Іпатія Чудотворця ігумена Руфіанського.Святий славився чудесами зцілення, молитвами лікував сліпих, біснуватих, людей, які страждають водянкою. Житіє і народні розповіді особливу увагу звертали на те, що завдяки молитвам Іпатія Чудотворця багато безплідних жінок змогли завагітніти, а у матерів, які годують дітей грудьми, підвищилася лактація.Сьогодні відзначають день народження підприємець, а також журналістка. Вітаємо іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!У середу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!