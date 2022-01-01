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Росія знову вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині

Росія знову вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині
Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - написав Лунін.

Нагадаємо, що 9 квітня російські окупанти вночі завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді на Полтавщині. Постраждали двоє людей.


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Теги: Росія, Україна, війна
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