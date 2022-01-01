Росія знову вдарила ракетами по Миргороду на Полтавщині





Про це Дмитро Лунін.



"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - написав Лунін.



Нагадаємо, що 9 квітня російські окупанти вночі завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді на Полтавщині. Постраждали двоє людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода.Про це повідомив голова Полтавської ОВА"Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - написав Лунін.Нагадаємо, що 9 квітня російські окупанти вночі завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді на Полтавщині. Постраждали двоє людей.

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