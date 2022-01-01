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Українські війська з початку війни збили 300 повітряних цілей окупантів

Українські війська з початку війни збили 300 повітряних цілей окупантів
У вівторок, 12 квітня, в небі над Україною було збито російський штурмовик Су-25, який став 300-ю ціллю для зенітних ракетних військ ПС ЗСУ.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою.Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!А це – 300-та ювілейна ціль зенітних ракетних військ збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну!", - сказано у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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