Єдина країна, яка потребує денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії





Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує



"Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хто й потребує денацифікації, так це Російська Федерація, яка чинить військові злочини на території України.Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії, інформує Цензор.НЕТ "Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.

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