Єдина країна, яка потребує денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії
Сьогодні, 02:11
Хто й потребує денацифікації, так це Російська Федерація, яка чинить військові злочини на території України.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.
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Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.
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