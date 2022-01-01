Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно
Сьогодні, 03:19
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно трьом українським воїнам. Серед них волинянин - Володимир Балюк.
Про це йдеться в указі №233/2022, опублікованоому на сайті Глави Держави.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли:
БАЛЮКУ Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
ОЦЕРКЛЕВИЧУ Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)
СКОБЛІ Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).
Нагадаємо, що Володимир Балюк жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.
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Про це йдеться в указі №233/2022, опублікованоому на сайті Глави Держави.
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли:
БАЛЮКУ Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)
ОЦЕРКЛЕВИЧУ Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)
СКОБЛІ Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).
Нагадаємо, що Володимир Балюк жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.
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