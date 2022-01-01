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Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно

Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно трьом українським воїнам. Серед них волинянин - Володимир Балюк.

Про це йдеться в указі №233/2022, опублікованоому на сайті Глави Держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли:

БАЛЮКУ Володимиру Петровичу – сержанту (посмертно)

ОЦЕРКЛЕВИЧУ Віктору Ярославовичу – капітану (посмертно)

СКОБЛІ Олексію Миколайовичу – старшому сержанту (посмертно).

Нагадаємо, що Володимир Балюк жив у селі Сереховичі, що на Ковельщині.
Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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