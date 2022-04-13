Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні

Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.



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"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту.



Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу", - сказав Байден.



Як зазначає видання, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.



Раніше його помічники і радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".



Президент США Джо Байден у березні назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", а згодом - "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатівзаявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.Про це пише Українська правда з посиланням на CNN."Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту.Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу", - сказав Байден.Як зазначає видання, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.Раніше його помічники і радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".Президент США Джо Байден у березні назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", а згодом - "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".

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