Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні
Сьогодні, 06:15
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.
Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.
"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту.
Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу", - сказав Байден.
Як зазначає видання, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.
Раніше його помічники і радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".
Президент США Джо Байден у березні назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", а згодом - "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".
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Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.
"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту.
Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу", - сказав Байден.
Як зазначає видання, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.
Раніше його помічники і радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".
Президент США Джо Байден у березні назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", а згодом - "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".
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