 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.

Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак, все це не повинно залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид за півсвіту.

Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я санкціонував випуск одного мільйона барелів на день із стратегічного нафтового запасу", - сказав Байден.

Як зазначає видання, раніше Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом.

Раніше його помічники і радники заявляли, що "не бачили, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу піднявся до рівня геноциду".

Президент США Джо Байден у березні назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", а згодом - "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки
Сьогодні, 05:30
Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно
Сьогодні, 03:19
Єдина країна, яка потребує денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії
Сьогодні, 02:11
На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти
Сьогодні, 01:51
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи
Сьогодні, 07:20
Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні
Сьогодні, 06:15
«Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки
Сьогодні, 05:30
Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно
Сьогодні, 03:19
Єдина країна, яка потребує денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії
Сьогодні, 02:11
Схожі новини
«Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки «Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки
Сьогодні, 05:30
Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно
Сьогодні, 03:19
Єдина країна, яка потребує денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії Єдина країна, яка потребує денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії
Сьогодні, 02:11
На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти
Сьогодні, 01:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи
Сьогодні, 07:20
 0
Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні
Сьогодні, 06:15
 0
«Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки
Сьогодні, 05:30
 0
Президент присвоїв звання Героя України волинському воїну посмертно
Сьогодні, 03:19
 0
Єдина країна, яка потребує денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії
Сьогодні, 02:11
 0
Медіа
відео
1/8