Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи
Сьогодні, 07:20
Фонд Франка Ширмахера нагородив письменника Сергія Жадана премією Свободи.
Ця відзнака не є регулярною, повідомляє Українська правда з посиланням на видання Frantfurter Allgemeine.
Жадан вирішив віддати частину грошової винагороди на потреби армії.
"Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації.
Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей", – написав Жадан у Facebook.
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Ця відзнака не є регулярною, повідомляє Українська правда з посиланням на видання Frantfurter Allgemeine.
Жадан вирішив віддати частину грошової винагороди на потреби армії.
"Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації.
Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей", – написав Жадан у Facebook.
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