Сергій Жадан став лауреатом Премії Свободи

Сергія Жадана премією Свободи.



Ця відзнака не є регулярною, повідомляє



Жадан вирішив віддати частину грошової винагороди на потреби армії.



"Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації.



Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей", – написав Жадан у Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фонд Франка Ширмахера нагородив письменникапремією Свободи.Ця відзнака не є регулярною, повідомляє Українська правда з посиланням на видання Frantfurter Allgemeine.Жадан вирішив віддати частину грошової винагороди на потреби армії."Премія свободи цього року вручається вперше, разом із традиційною премією фундації.Дякую організаторам за цей жест підтримки України – для нас сьогодні увага й підтримка світу справді є дуже важливою. Грошову складову премії – 10 000 швейцарських франків – радо віддам на волонтерські потреби: куплю пару бусів для хороших людей", – написав Жадан у Facebook.

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