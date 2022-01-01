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«Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки

«Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна знайде усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки.

Про це йдеться у відеозверненні президента.

"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.
Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо. І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Дістанемо кожного", - наголосив президент.



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Теги: Росія, Україна, війна
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