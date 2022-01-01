«Дістанемо кожного», – Зеленський про усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки

Володимир Зеленський запевнив, що Україна знайде усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки.



Про це йдеться у



"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.

Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо. І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Дістанемо кожного", - наголосив президент.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзапевнив, що Україна знайде усіх серійних ґвалтівників з російської глибинки.Про це йдеться у відеозверненні президента."З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування.Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо. І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Дістанемо кожного", - наголосив президент.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію