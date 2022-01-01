На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти





Такі дані оприлюднив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, пише



"Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже понад 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти", - сказав Нєбитов.



Він повідомив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території столичного регіону зафіксовано понад 3 050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ.



Зокрема, під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальних провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1 463 фактів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині вже виявлено понад 720 тіл загиблих цивільних в результаті російської агресії, ще понад 200 осіб вважаються наразі зниклими безвісти.Такі дані оприлюднив начальник поліції Київської області, пише УНІАН "Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже понад 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти", - сказав Нєбитов.Він повідомив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території столичного регіону зафіксовано понад 3 050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ.Зокрема, під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальних провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1 463 фактів.

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