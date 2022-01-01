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На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти

На Київщині виявили вже 720 тіл мирних мешканців, 200 осіб зникли безвісти
На Київщині вже виявлено понад 720 тіл загиблих цивільних в результаті російської агресії, ще понад 200 осіб вважаються наразі зниклими безвісти.

Такі дані оприлюднив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, пише УНІАН.

"Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже понад 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти", - сказав Нєбитов.

Він повідомив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території столичного регіону зафіксовано понад 3 050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ.

Зокрема, під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальних провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1 463 фактів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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