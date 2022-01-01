У Мінську в ешелоні помітили маршрутку, яку росіяни вкрали в Україні
12 квітень, 23:22
Рівень мародерства російських окупантів не знає меж. Вони грабують не лише цивільне населення – вони готові тягнути у Росію навіть маршрутки.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Беларускі Гаюн.
Виявляється, диким росіянам справжнім дивом інновацій видається не лише блендер. Оскільки їхній вбитий автопром не може створити нічого хорошого, вони вирішили копіювати чужий транспорт.
У російському ешелоні, який працював через Мінськ, було помічено вкрадену в Україні маршрутку "Богдан-Isuzu". Росіяни нанесли на неї символ "V" та зняли номери.
Ешелон, в якому помітили вкрадену маршрутку, рухався у напрямку Росії.
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Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Беларускі Гаюн.
Виявляється, диким росіянам справжнім дивом інновацій видається не лише блендер. Оскільки їхній вбитий автопром не може створити нічого хорошого, вони вирішили копіювати чужий транспорт.
У російському ешелоні, який працював через Мінськ, було помічено вкрадену в Україні маршрутку "Богдан-Isuzu". Росіяни нанесли на неї символ "V" та зняли номери.
Ешелон, в якому помітили вкрадену маршрутку, рухався у напрямку Росії.
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