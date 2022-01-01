У Мінську в ешелоні помітили маршрутку, яку росіяни вкрали в Україні





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Виявляється, диким росіянам справжнім дивом інновацій видається не лише блендер. Оскільки їхній вбитий автопром не може створити нічого хорошого, вони вирішили копіювати чужий транспорт.



У російському ешелоні, який працював через Мінськ, було помічено вкрадену в Україні маршрутку "Богдан-Isuzu". Росіяни нанесли на неї символ "V" та зняли номери.



Ешелон, в якому помітили вкрадену маршрутку, рухався у напрямку Росії.

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