«Жоден зрадник не уникне покарання»: голова СБУ прокоментував затримання Віктора Медведчука

У Службі безпеки України прокоментували спецоперацію із затримання народного депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя"Про це йдеться на сторінці спецслужби у Фейсбуці."Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!" - зауважують у пресслужбі.Прокоментував блискавичну спецоперацію також і очільник Служби безпеки України«Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі», - зазначив голова СБУ.