Від початку повномасштабної війни на Волині склали понад 600 протоколів за п’яне водіння
Сьогодні, 15:10
Від часу російського вторгнення на Волині поліцейські склали понад 600 адміністративних протоколів за водіння напідпитку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За статистичними даними, проблема нетверезого керування залишається актуальною. Поліцейські продовжують виявляти водіїв у стані алкогольного сп’яніння за кермом.
Зокрема, з 24 лютого по 21 червня 243 таких випадки задокументовано у Луцькому районі, 145 - у Ковельському, 134 - у Володимир-Волинському та 127 - у Камінь-Каширському районах.
Нагадаємо, що санкція статті 130 КУпАП передбачає накладення штрафу 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
"Застерігаємо від керування транспортним засобом напідпитку, оскільки це створює небезпеку не лише для водія, але й для інших учасників дорожнього руху. Будьте відповідальними та бережіть себе!" - наголошують у поліції.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За статистичними даними, проблема нетверезого керування залишається актуальною. Поліцейські продовжують виявляти водіїв у стані алкогольного сп’яніння за кермом.
Зокрема, з 24 лютого по 21 червня 243 таких випадки задокументовано у Луцькому районі, 145 - у Ковельському, 134 - у Володимир-Волинському та 127 - у Камінь-Каширському районах.
Нагадаємо, що санкція статті 130 КУпАП передбачає накладення штрафу 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
"Застерігаємо від керування транспортним засобом напідпитку, оскільки це створює небезпеку не лише для водія, але й для інших учасників дорожнього руху. Будьте відповідальними та бережіть себе!" - наголошують у поліції.
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