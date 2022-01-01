Білоруські військові розміщують в прикордонних з Україною районах муляжі танків, – Міноборони
Сьогодні, 16:06
Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
«Як і раніше, визначені підрозділи білоруської армії у складі до семи батальонів продовжують виконувати завдання з так званого посилення україно-білоруського кордону», - повідомив Мотузяник.
З його слів, йдеться про Брестську і Гомельську область.
Основні зусилля білоруські військові там зосередили на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій, а також охороні ділянки державного кордону. При чому почали залучати туди військовослужбовців строкової служби, за значив речник МОУ.
«З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності, підрозділи збройних сил республіки білорусь розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків», - сказав він.
Окрім того, зі слів Мотузяника, триває перевірка бойої готовності у збройних силах республіки Білорусь, яка триватиме орієнтовно до 25 червня цього року.
Він додав, що загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетних ударів по території України наразі все ще зберігається.
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Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
«Як і раніше, визначені підрозділи білоруської армії у складі до семи батальонів продовжують виконувати завдання з так званого посилення україно-білоруського кордону», - повідомив Мотузяник.
З його слів, йдеться про Брестську і Гомельську область.
Основні зусилля білоруські військові там зосередили на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій, а також охороні ділянки державного кордону. При чому почали залучати туди військовослужбовців строкової служби, за значив речник МОУ.
«З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності, підрозділи збройних сил республіки білорусь розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків», - сказав він.
Окрім того, зі слів Мотузяника, триває перевірка бойої готовності у збройних силах республіки Білорусь, яка триватиме орієнтовно до 25 червня цього року.
Він додав, що загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетних ударів по території України наразі все ще зберігається.
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