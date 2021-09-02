39-річного волинянина судитимуть за те, що розкидав «закладки»
Сьогодні, 16:14
Волинянин, який розкидав «закладки» із PVP, постане перед судом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Ковеля повторно незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, волинянин, щодо якого на розгляді суду вже перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним наркозлочинів, свою незаконну діяльність не припинив.
Упродовж лише трьох днів 5-7 квітня 2022 року правоохоронці встановили 68 фактів розкидання ним «закладок» із психотропом PVP у місті Рожище.
Окрім цього, під час обшуку поліцейські вилучили у чоловіка психотропну речовину в особливо великих розмірах.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Ковеля повторно незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, волинянин, щодо якого на розгляді суду вже перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним наркозлочинів, свою незаконну діяльність не припинив.
Упродовж лише трьох днів 5-7 квітня 2022 року правоохоронці встановили 68 фактів розкидання ним «закладок» із психотропом PVP у місті Рожище.
Окрім цього, під час обшуку поліцейські вилучили у чоловіка психотропну речовину в особливо великих розмірах.
Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.
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