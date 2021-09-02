39-річного волинянина судитимуть за те, що розкидав «закладки»

39-річного волинянина судитимуть за те, що розкидав «закладки»
Волинянин, який розкидав «закладки» із PVP, постане перед судом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Ківерцівський відділ Луцької окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним жителем Ковеля повторно незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в тому числі в особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, волинянин, щодо якого на розгляді суду вже перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним наркозлочинів, свою незаконну діяльність не припинив.

Упродовж лише трьох днів 5-7 квітня 2022 року правоохоронці встановили 68 фактів розкидання ним «закладок» із психотропом PVP у місті Рожище.

Окрім цього, під час обшуку поліцейські вилучили у чоловіка психотропну речовину в особливо великих розмірах.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Довідково: санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.
39-річного волинянина судитимуть за те, що розкидав «закладки»

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Теги: волинянин, закладки, суд
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