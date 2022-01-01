«Це буде вирішальний тиждень», – Жданов про втримання ЗСУ Сєвєродонецька та Лисичанська

«Це буде вирішальний тиждень», – Жданов про втримання ЗСУ Сєвєродонецька та Лисичанська
ЗСУ мають усі шанси втримати міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Це стало можливим завдяки тому, що українські сили оборони знищили кілька великих складів російської зброї.

Про це у коментарі "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов, пише 24 канал.

"На мій погляд, ми зможемо втримати і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. За останні дві доби ЗСУ дуже добре "пройшлись" по складах боєприпасів та ближньому тилу російських військ. У найближчі день-два це повинно дуже сильно вплинути на можливості російської артилерії та відповідно на активність їхніх наступальних дій. Бо російська піхота без підтримки артилерії не хоче йти в бій. У цьому і буде наша перевага. Це важкий тиждень, але вирішальний", - сказав Жданов.

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Теги: Жданов, ЗСУ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк
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