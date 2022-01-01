«Це буде вирішальний тиждень», – Жданов про втримання ЗСУ Сєвєродонецька та Лисичанська





Про це у коментарі "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов, пише

"На мій погляд, ми зможемо втримати і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. За останні дві доби ЗСУ дуже добре "пройшлись" по складах боєприпасів та ближньому тилу російських військ. У найближчі день-два це повинно дуже сильно вплинути на можливості російської артилерії та відповідно на активність їхніх наступальних дій. Бо російська піхота без підтримки артилерії не хоче йти в бій. У цьому і буде наша перевага. Це важкий тиждень, але вирішальний", - сказав Жданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ мають усі шанси втримати міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Це стало можливим завдяки тому, що українські сили оборони знищили кілька великих складів російської зброї.Про це у коментарі "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов, пише 24 канал.

"На мій погляд, ми зможемо втримати і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ. За останні дві доби ЗСУ дуже добре "пройшлись" по складах боєприпасів та ближньому тилу російських військ. У найближчі день-два це повинно дуже сильно вплинути на можливості російської артилерії та відповідно на активність їхніх наступальних дій. Бо російська піхота без підтримки артилерії не хоче йти в бій. У цьому і буде наша перевага. Це важкий тиждень, але вирішальний", - сказав Жданов.

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