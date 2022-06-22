Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства, – Стефанішина

Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.



Про це вона заявила в середу на брифінгу в Медіацентрі "Україна", повідомляє



"Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Що стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань",– сказала Стефанішина.



Вона нагадала, що наприкінці року Єврокомісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій.



"Це в наших інтересах, тому що ми хочемо говорити про початок переговорів", – наголосила віцепрем’єрка і додала, що Україна "нікому не віддасть статус свого кандидата в ЄС".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграціїзаявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.Про це вона заявила в середу на брифінгу в Медіацентрі "Україна", повідомляє "Європейська правда" "Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Що стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань",– сказала Стефанішина.Вона нагадала, що наприкінці року Єврокомісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій."Це в наших інтересах, тому що ми хочемо говорити про початок переговорів", – наголосила віцепрем’єрка і додала, що Україна "нікому не віддасть статус свого кандидата в ЄС".

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